Clamorosa indiscrezione di France Football. Il quotidiano francese parla del forte interesse di Cristiano Ronaldo per il PSG. Anzi, di più. Il campione portoghese avrebbe espressamente chiesto a Paratici e Agnelli di lasciare la Juve al termine della stagione per accasarsi sotto la Tour Eiffel. La richiesta sarebbe partita dopo la vittoria della Juve sulla Lokomotiv Mosca in Champions League. Poi la pandemia coronavirus ha cambiato tutto, anche il futuro di CR7.



NON E' FELICE - In tutto questo resta la certezza che Ronaldo non è felice alla Juventus.​ Torino non è Madrid. Torino non è la Premier League. Torino è nascosta dietro le montagne. Il club potrebbe essere grande, ma la squadra non è all'altezza.