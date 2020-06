Chi l'ha detto che si trattava di un duo inseparabile? Sarri e Jorginho non si parlano più. Non lo fanno da un anno, praticamente da quando il tecnico ha lasciato il Chelsea per la Juve. Che sia questo il motivo alla base della freddezza tra i due? The Athletic non smentisce, né conferma: si limita a dire quanto il giocatore si trovi bene a Londra, stessa storia per sua moglie e per la famiglia tutta. BUONI RAPPORTI - Anche con Lampard tutto starebbe andando alla perfezione. Nonostante le critiche iniziali, oggi il pubblico apprezza e applaude l'italobrasiliano. Che comunque resta in bilico e non di certo nella lista degli incedibili tra i Blues. Jorginho è infatti uno dei pochi a poter garantire un buon ritorno economico: il Chelsea lo valuta 50 milioni e la Juve lo tiene d'occhio, specialmente nel caso in cui (come sembra) Pjanic dovesse partire. Come riporta SportMediaset, si è parlato anche di un possibile scambio con Bernardeschi o Douglas Costa. Resta da capire se a Londra accettano scambi...