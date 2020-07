Bomba dall'Inghilterra. La Juve avrebbe deciso di virare decisa su Mauricio Pochettino come allenatore della prossima stagione. Il tecnico argentino, stando a quanto racconta il Daily Mail, avrebbe addirittura dato piena apertura ai dirigenti bianconeri, che potrebbero affondare il colpo nel caso in cui la squadra con Sarri dovesse precipitare verso il baratro. Dunque, non un accordo, ma una disponibilità di massima che indicherebbe soprattutto come la panchina di Sarri non sia certamente così salda.



IL MOTIVO - Il Daily Mail spiega anche il motivo per cui Pochettino sarebbe il preferito della Juventus: tanti allenatori sono stati accostati per l'eventuale post Sarri, ma l'ex Tottenham avrebbe convinto la dirigenza poiché visto come un allenatore moderno, in grado di mantenere alta l'ambizione del club. E soprattutto lo stile e la comunicazione: altro livello rispetto a Sarri.