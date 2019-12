Daniele Rugani è entrato nei piani del Leicester. A raccontarlo è il Telegraph, noto quotidiano britannico. Le Foxes hanno seriamente intenzione di prelevare un difensore centrale nel prossimo mercato utile, e avrebbero pensato al toscano, cresciuto tra Juve ed Empoli ma mai realmente sbocciato nella seconda parte della sua vita juventina. Il 25enne ha fatto soltanto un'apparizione in Serie A, due invece in Champions League: "Stanno studiando una mossa per convincere Sarri - si legge sul Telegraph -, Rodgers vuole affiancare un difensore di talento a Jonny Evans e Caglar Soyuncu". Lo stesso Soyuncu che è compagno di nazionale e amico di Demiral, al momento fuori dalle dinamiche di mercato bianconere.