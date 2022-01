Una bomba dall'Argentina. "Paulo Dybala si è seduto al tavolo con i dirigenti della Juventus e ha comunicato loro la propria decisione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lascerà il club a parametro zero dopo sette anni e a breve inizierà ad ascoltare le offerte che gli arriveranno". E' quanto scrive TyC Sports, che racconta come la Joya sarebbe deluso dal comportamento della Juventus e dalla strategia a ribasso della dirigenza bianconera, oltre ai continui rinvii per sancire questo rinnovo.



Al momento, in Italia, risultano ancora contatti profilici e un appuntamento per il futuro per chiudere, perciò questa versione non trova conferme. Ma se confermata complicherebbe non poco i piani della Juventus.