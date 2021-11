Usain, a TheNationalNews, parla della sua fede United e di una richiesta in particolare: "Volevo Antonio Conte in panchina. Farà bene al Tottenham, darà organizzazione. È già stato al Chelsea e ha vinto un titolo. Poi è andato all'Inter e ha vinto ancora. Alla Juve pure. Ovunque vada, struttura bene la squadra. A gennaio probabilmente prenderà uno o due giocatori, poi alla fine della stagione troverà altri elementi adatti. Ora? Cristiano Ronaldo ci salva in ogni partita, fa un grande lavoro. Non giochiamo bene da tanto tempo .Quando Alex Ferguson era allenatore, dovevamo vincere perché lui ti chiedeva di vincere".