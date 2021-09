Usain, ai media britannici, ha parlato di Cristiano Ronaldo e dell'addio alla Juventus. "Felice per lui! E' un grande affare rivederlo in Premier. Cristiano pretende molto, quindi pretenderà molto da questi giocatori e non farà altro che migliorarli. È su un altro livello, è una macchina. Penso che giocherà fino all'età di 42 anni perché sarà sempre così in forma e ad un livello più alto per molti dei giocatori più giovani a causa del lavoro che mette e della dedizione che ha".