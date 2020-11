Usain Bolt applaude Ronaldo. Il campione d'atletica spiega che se dovesse tornare in pista e sfidare Cristiano "vincerebbe sicuramente lui, anche perché è ancora allenato. lavora duro ogni giorni, è un super atleta sempre al top - ha detto Bolt a Marca - Oggi sarebbe anche più veloce di me". Dopo l'atletica Bolt ha provato anche a entrare nel mondo del calcio, ma con scarsi risultati: "Se fossi rimasto in Europa forse sarebbe andata meglio, ho scelto l'Australia per rimanere lontano dalla pressione e dai media".