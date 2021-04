Il velocista Usain Bolt hai rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, occasione in cui ha spiegato chi preferisse Cristiano Ronaldo e Messi: "Messi o Ronaldo? Per me è difficile scegliere perché sono un tifoso dell’Argentina ma sono anche un grande ammiratore di Cristiano sin dai tempi del Manchester United, perché sono anche un tifoso dei Red Devils. Penso però che Cristiano abbia qualcosa in più perché ha dimostrato il suo valore nel campionato italiano, in quello spagnolo e anche in Premier. Dico Ronaldo”.