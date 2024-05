Juventus, senti Zirkzee sul suo futuro

Larientra tra i club che corteggiano l'attaccante del Bologna Joshua. Il giocatore che in questa stagione alla corte di Thiago Motta è stato determinante e decisivo per la corsa alla Champions League poi raggiunta. Zirkzee è all'autodromo di Imola oggi ad assistere alla Formula 1 ed è stato intercettato da SkySport. Queste le sue parole sul futuro:"È la mia prima volta nel Paddock di Formula 1. Impossibile non seguire Verstappen, sono olandese anche io ed è bello avere un'altra leggenda olandese qui. Spero che vinca oggi. Volete sapere se giocherò la Champions League con il Bologna? Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa succederà".