Il Bologna ha messo nel mirino la Juventus, che affronterà sabato 19 all'Allianz Stadium alla ripresa del campionato. La squadra rossoblù farà le prove generali sabato in amichevole contro gli sloveni dell'Olimpija Ljubljana, prima in classifica con 27 punti. Mihajlovic sarà primo di Skorupski, Medel, Tomiyasu, Krejcì, Svanberg e Skov Olsen convocati in nazionale.