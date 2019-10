La possibilità era nell'aria già da diversi giorni e oggi è arrivata l'ufficialità. Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, reduce da un ottimo avvio di stagione all'esordio in Serie A, salterà la Juventus e resterà ai box per oltre un mese, dopo l'infortunio subito in Nazionale. Questo il comunicato del club felsineo a riguardo: "Gli esami cui è stato sottoposto Takehiro Tomiyasu dopo l’infortunio con il Giappone hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 30-40 giorni".