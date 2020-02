La Juventus è ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali ma un occhio è sempre puntato al mercato in vista del prossimo anno. Tra le idee in casa bianconera c'è quella di riportare a Torino, col quale c'è un doppio accordo con il Bologna ( QUI i dettagli). L'attaccante classe '97 si sta mettendo in mostra con il Bologna di Mihajlovic da esterno destro offensivo nel 4-2-3-1. Nell'anticipo di ieri contro l'Udinese ha provato qualche guizzo ma senza colpire.6 - La Gazzetta dello Sport: "Tampina, corre, scatta, sbaglia anche ma è in partita".6 - Corriere dello Sport: "Deve metterci più rabbia nelle giocate, ma va anche detto che è sempre nel cuore delle azioni che contano".5,5 - Tuttosport: "Produce volume di gioco, ma poca sostanza. La cosa migliore che fa è mancare la palla in rovesciata sul pari".5,5 - Calciomercato.com: "fumoso in più di un’occasione, in partite come questa gli si chiede di fare la differenza ma oggi spreca una ghiotta occasione per agguantare il pari".