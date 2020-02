Il Bologna giocherà la prossima partita di campionato contro la Juventus senza tre calciatori squalificati: si tratta di Bani, Schouten e Santander che erano diffidati per la partita contro la Lazio e sono stati ammoniti nel match dello stadio Olimpico. Per loro, quindi, scatterà automaticamente la squalifica per il match di campionato contro la Juventus in programma il prossimo fine settimana. La Juve tornerà a giocare direttamente al Dall'Ara dopo che la partita contro l'Inter in programma domani sera all'Allianz Stadium è stata rinviata al 13 maggio.