Il Bologna dopo la vittoria contro il Napoli in trasferta è stato accolto da grande entusiasmo dei tanti tifosi che li hanno aspettati in città. Thiago Motta ha voluto salutare e ringraziare i sostenitori rossoblù: "Grazie di essere venuti, grazie del sostegno che ci avete sempre dato, non solo nei momenti belli". Il tecnico si è poi battuto il pugno sul petto come gesto di affetto nei confronti dei tifosi. Il Bologna e i suoi tifosi ovviamente sperano che Motta possa restare sulla panchina anche la prossima stagione ma il contratto scadrà a giugno e non ha ancora rinnovato. Le voci che lo accostano alla Juve sono sempre più forti ed insistenti.