Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus, in programma domenica: "A Verona abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che si è difesa bene - le parole di Motta in conferenza - Non è mai facile segnare contro squadre difensive e adesso il nostro pensiero è tutto sullAffronteremo la partita con grande impegno e concretezza come sempre abbiamo fatto. E' una partita importante. Daremo il massimo"."Anche in altri campionati ci sono squadre di vertice in difficoltà ad affrontare difese arcigne e basse. La Juve ha una rosa importante ma sa difendere e creare spazi in contropiede, per cui bisognerà stare attenti ad attaccare con equilibrio per cercare di creare occasioni da gol senza sbilanciarsi. Servirà essere molto svegli nelle transizioni.""Non ci sarà. E’ guarito dal punto di vista medico, adesso deve riprendere la forma fisica perché l’ultima volta che ha giocato 90 minuti è stato il 4 gennaio. E’ nelle mani dei preparatori e adesso dipenderà da lui”."Abbiamo tante opzioni, può essere, stanno tutti bene e valuteremo quale formazione sarà la migliore per affrontare la Juve”.