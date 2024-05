Cosìin conferenza stampa."No, non cancella e non rovina quanto fatto fino ad oggi. E' per noi una grande festa. oggi abbiamo giocato una prima parte di partita alla grande, poi il match si è riequilibrato. Loro hanno appena vinto una coppa e hanno giocatori di valore... ma a prescindere dal risultato voglio ringraziare ancora i miei ragazzi: gli voglio ancora più bene oggi"."Di Paolo ho grande stima, anche se ci siamo incontrati per poco si è da subito creato un legame forte, mi sono trovato bene da subito con lui. Me lo ricordo come giocatore, che stimavo tantissimo, e quando ci siamo ritrovati mi sembrava di conoscerlo da tempo. E' una persona fantastica, seria, che stimo e a cui voglio bene con un amico. Lui è un vero amico. Gli auguro tutto il meglio possibile per il futuro"."Dobbiamo essere sempre consapevoli che le partite possono cambiare. Il calcio oggi va ad alto ritmo e grande intensità e così bisogna affrontarlo: noi abbiamo dimostrato di saperlo fare. Sono orgoglioso e soddisfatto di allenare questi ragazzi. oggi volevamo vincere ma questo pareggio non rovina niente. Anche i miei ragazzi sono arrabbiati di non aver vinto la partita e questo mi piace perché è ciò che serve per affrontare ancora meglio la prossima partita. Questi ragazzi hanno fame"."In primis non mi permetterò mai di paragonarmi a un allenatore come lui. Per quanto riguarda il futuro ne parlerò prima con il presidente. Capisco la domanda ma oggi non è il momento di parlare di questo bensì dobbiamo goderci la festa più che meritata da questi ragazzi... Abbiamo dato una gioia immensa a una città che se lo meritava e che lo stava aspettando".