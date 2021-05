Una frase ormai diventata quasi uno slogan a Torino. Lasi gioca tutto in due partite: prima la finale di Coppa Italia, in programma domani contro, poi l’ultima sfida di campionato contro il, contro cui sarà necessaria una vittoria per sperare nell’accesso alla prossima Champions League. Gettando un occhio a Bergamo, dove il Milan affronterà proprio la Dea.Nel frattempo, fuori dal centro sportivo del Bologna (priva di obiettivi nell’ultimo turno di Serie A), è apparso uno