La corsa Champions



I commenti su Thiago Motta

Ilvince ancora, lanon lo fa più. La differenza (sostanziale e incredibile) è tutta qui: i rossoblù battono anche la Salernitana, in maniera netta e con un 3-0 che regala ulteriori complimenti a Thiago Motta. Adesso, il tecnico tanto sognato da una parte dei tifosi bianconeri è ad appena due punti di distanza dalla squadra di Allegri, che ha raccolto soltanto 7 punti nelle ultime 9 partite.Si fa più agguerrita, insomma, la corsa per la prossima Champions League. Il tutto in attesa del risultato della Roma, impegnata alle 18 a Lecce. Se dovessero vincere gli uomini di De Rossi, a quel punto il quinto posto sarebbe solo a cinque lunghezze, con otto partite tutte da disputare.Intanto, i commenti si sprecano su Thiago Motta, che continua a stupire e che non accenna ad avanzare, sia in classifica che nei cuori dei tifosi. Leggi i commenti apparsi sui social: sono nella gallery dedicata.