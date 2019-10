Il Bologna riparte. Anche con un'esigenza impellente di far punti, e di ritrovare qualche infortunato. Contro la Juve non ci sarà innanzitutto Gary Medel, il cileno ha iniziato alla grande, ma il cartellino rosso contro la Lazio gli preclude una delle partite più sentite, per lui che l'Inter continua a portarla nel cuore. Non sarà l'unica assenza pesante: potrebbe difatti saltare la trasferta torinese anche il giapponese Tomiyasu, tra le più lete sorprese della stagione dei felsinei. Torna invece Soriano dopo lo stop inflitto dal giudice sportivo, in seguito all'espulsione per proteste a partita terminata con l'Udinese.