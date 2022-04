Schouten è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Bologna. Ecco le sue parole:



IL FINALE – "Giocare in nove è davvero difficile. Abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti ma non ci siamo riusciti. Sono orgoglioso però della squadra, abbiamo fatto una buona partita".



MEDEL – "Non ho sentito cosa è successo e cosa si sono detti".



DYBALA – "Non è mai facile giocarci contro, è un buon giocatore. Abbiamo fatto bene tutti, non è solo merito mio se non ha fatto tanto, ma di tutta la squadra".