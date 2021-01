Dal sito Juventus.com



La Juve ricomincia una nuova settimana di lavoro. Il gruppo, reduce dalla doppia vittoria, in Supercoppa e Campionato, vuole continuare al meglio, per affrontare una settimana che, solo fra due giorni, rivedrà i bianconeri in campo (mercoledì sera contro la SPAL), per poi giocare sabato pomeriggio in Campionato a Genova, con la Sampdoria.



La squadra ha dunque svolto una seduta con menu differenziato, come sempre nel post gara: scarico per chi ha giocato ieri, possessi e partitella per gli altri.



Domani l’appuntamento al Training Center è per la tarda mattinata