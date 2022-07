Giovanni Sartori, a Gazzetta, parla così dei temi del mercato del Bologna.



IL PERCORSO - "Mi sono accorto dell'aspettativa alta, mi pesa un po' più che in passato perché all'Atalanta mi venne chiesto di ripetere il percorso del Chievo mentre qui mi chiedono lo stesso tragitto dell'Atalanta".



ARNAUTOVIC - "È il cardine del nostro riavvio".



ILICIC - "Piace a tutti. Il fatto che io l'abbia portato a Bergamo fa già capire quanto creda in lui. Diciamo che è un'idea per un giocatore che tutti vorrebbero".