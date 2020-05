Nicola Sansone, attaccante del Bologna, nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della ripartenza della Serie A, ufficialmente prevista per il weekend del 20-21 giugno. La Coppa Italia dovrebbe invece riprendere prima, tra l'11 e il 13 di giugno: "Sono felice che il campionato riparta, non ho paura, poi però bisogna vedere cosa succederà nel caso in cui ci sia un positivo. Con Mihajlovic mi trovo alla grande, mi ha insegnato tanto e vuole sempre di più da tutti. Nel guardarlo ha dato a tutti unalezione di vita enorme".