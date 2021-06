Ad annunciare il prossimo acquisto del Bologna è stato direttamente il coordinatore delle aree tecniche del Bologna Walter Sabatini. L'ex ds di Roma e Lazio ha parlato a Il Messaggero, svelando che è tutto fatto per il ritorno in Italia dell'ex interista Marko Arnautovic: "Lo abbiamo preso perché ci manca la sfacciataggine, la prepotenza. Arnautovic è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono". Ora è solo questione di tempo: il giocatore dovrà prima liberarsi dallo Shanghai SIPG e poi firmerà con il Bologna.