Bologna, Roma e... il destino: Juventus, quanto c'è in ballo

Cosa si gioca a maggio la Juventus

Per laè arrivato il momento della verità. Dopo il successo per 2-0 contro il Monza, la squadra di Igorsi prepara al cruciale scontro diretto contro il Bologna (domenica 4 maggio, ore 20.45). Con quattro partite ancora da giocare e 12 punti in palio, i bianconeri si trovano nel pieno di un tour de force che potrebbe determinare l’intera stagione, non solo sul campo.La posta in gioco è altissima: il quarto posto, momentaneamente agganciato grazie al pari del Bologna con l’Udinese, vale l’accesso alla prossima Champions League. Un traguardo che rappresenta molto più di una qualificazione sportiva: sul piano economico, non centrare l’obiettivo significherebbe rinunciare ad almeno 60 milioni di euro, fondamentali per rinforzare la rosa e gestire le scelte di mercato.

La Juventus ha già mosso i primi passi: il rinnovo di Milik è stato il segnale, a cui seguiranno a breve quelli di Federico Gatti e Weston McKennie. Ma molto ruota attorno ai giocatori in prestito. Se Kelly (riscatto obbligatorio) e Kalulu (riscatto vicino) sembrano destinati alla conferma, restano dubbi su Conceição, Veiga e Kolo Muani, le cui sorti dipenderanno anche dai prossimi risultati.E poi c’è il nodo panchina. Igor Tudor, subentrato a stagione in corso, è legato alla Juve almeno fino al Mondiale per Club, ma la sua permanenza per il 2025 resta incerta. Una qualificazione Champions potrebbe blindarlo, mentre un finale deludente riaprirebbe la porta a nomi come Antonio Conte, ancora in bilico al Napoli.Maggio, per la Juventus, sarà il mese delle verità. Dentro o fuori. Ora o mai più.