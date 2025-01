Lotta Champions: come cambia dopo gli ultimi risultati

Lazio 36 punti

Juventus 33 punti (una gara in meno)

Fiorentina 32 punti (due gare in meno)

Bologna 29 punti (due gare in meno)

Milan 28 punti (due gare in meno)

Non solo la, in questo turno di Serie A pareggiano praticamente tutte le squadre che sono in lotta per le posizioni europee. Tra queste, il Bologna, che sfiora la vittoria contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano, sopra 2-1, subisce su rigore la rete del pareggio alll'ultimo secondo. Un risultato che fa sorridere i bianconeri.Tante squadre in pochi punti. La Lazio con il pareggio con il Como rimane quarta in classifica, davanti alla Juventus. Pareggio anche del Milan in casa con il Cagliari. Ecco la classifica.