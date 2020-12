Brutte notizie in casa Bologna. Come si legge in un comunicato ufficiale del club felsineo, infatti, l'esterno si è fermato nell'ultima gara di campionato. E "gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane".