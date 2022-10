Domenica sera il Bologna farà visita alla Juventus all'Allianz Stadium, dove cercheranno quantomeno di uscire imbattuti. I precedenti di questo 2022 però non sono affatto positivi per la squadra allenata dal nuovo ct Thiago Motta. I rossoblù hanno infatti vinto solo una delle 13 trasferte da inizio anno, risalente al successo di Marassi contro il Genoa per 0-1.