del Bologna è tornato a parlare dell'episodio contro la Juventus dove è stato abbattuto in area di rigore. Tutto regolare per l'arbitro in quel caso. Queste le parole a La Gazzetta dello Sport:"Si tratta di una scelta che ancora oggi non ho capito. La prima cosa che mi venne in mente? Che mi aveva abbattuto, che non ho più potuto fare gol, che era rigore netto. Un errore, tutto qua. Ma la nostra idea è sempre stata quella di guardare avanti".