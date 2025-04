Il Bologna pareggia con un goal di tacco di Ndoye VIDEO

GETTY

Il Bologna è impegnato con il Napoli in uno scontro fondamentale per le sorti del campionato. Dopo la rete del vantaggio azzurro segnata nel primo tempo da, i padroni di casa sono riusciti a pareggiare nella seconda metà di gara con la rete diIl centrocampista rossoblù ha battuto Scuffet con un bel colpo di tacco nell'area piccola, pareggiando i conti al 64'. Con questo risultato il Bologna tornerebbe al quarto posto a spese proprio della Juventus, che così si rimarrebbe a -1 dalla squadra di Italiano. Le due squadre si sfideranno nello scontro diretto per il quarto posto alla trentacinquesima giornata di campionato.