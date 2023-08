Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il tecnico delThiagoha parlato anche di quelle che sono le sue preoccupazioni in vista del match contro la. Ecco il suo commento: "La nostra filosofia è quella di tenere la palla per controllare il gioco. Il Milan come la Juventus sono però squadre di altissimo livello e quando andiamo a pressare alti lo dobbiamo fare insieme, riducendo gli spazi e non lasciandogli la possibilità di prendere la palla. Non possiamo pensare di aggredire la Juventus per tutto il tempo di gioco, piuttosto dobbiamo migliorare la fase di possesso palla, capire quando è il momento giusto per attaccare e migliorare la qualità delle azioni offensive per evitare i contrattacchi. Cercheremo di portare la partita dove conviene a noi".