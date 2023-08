Anche Thiagoha parlato ai microfoni di DAZN prima di. Ecco le sue dichiarazioni: "Con il Milan abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo avuto il risultato che volevamo. Oggi c'è una squadra diversa, dobbiamo fare qualcosa in più con queste grandi squadre. Orsolini non ha fatto la preparazione ma lo vedo bene, darà il suo contributo alla squadra. Dominguez out per il mercato? Vedo bene Moro, anche contro il Milan, anche se giocava in una posizione diversa, e oggi potrà aiutare la squadra, poi vedremo se utilizzare o meno Dominguez".