Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, alcuni dei passaggi della conferenza stampa della vigilia di Mihajlovic:"Dall’altra parte però c’è Mihajlovic che si presenterà con l’undici tipo e che alla vigilia ha punzecchiato i bianconeri: «La Juve è una nostra diretta concorrente perché ha solo 4 punti in più, ma per batterla dovremo andare oltre i cento all’ora. Potevo essere al posto di Allegri? Storia vecchia, guardiamo avanti, qui come diceva Che Guevara non si torna indietro nemmeno per la rincorsa. La designazione di Orsato? Sono contento, è il migliore al mondo, aperto al dialogo, mi sono sempre trovato bene. E’ una garanzia"