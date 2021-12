Sinisa, a DAZN, parla dopo"Penso che il primo gol è arrivato a freddo, tra primo e secondo gol eravamo meglio noi in campo. Abbiamo giocato e abbiamo avuto occasioni, nel secondo tempo i primi 25 minuti il gol era nell'aria. E poi abbiamo preso gol da Cuadrado, deviato. Come aggressività e mentalità sì, forse ci è mancata decisione in avanti con gli attaccanti. Fino ai 20 metri bene, poi i loro difensori e noi non eravamo decisi... è andata così"."Abbiamo subito poco o niente. Dal primo o secondo gol abbiamo fatto meglio noi della Juve, poi hanno fatto gol. Abbiamo avuto anche nel primo tempo due situazioni con Svanberg e la rovesciata, anche altre cose fatte, ci è mancata proprio l'ultimo passaggio. La partita l'abbiamo gestita bene. Il primo tempo e il secondo tempo abbiamo spinto ancora di più. Il gol era nell'aria e poi abbiamo subito gol nel miglior momento. Ci ha tagliato le gambe"."Si va a cercare gli spazi, prova a girare attorno ad Arnautovic. E' nelle sue caratteristiche, perciò è un modo naturale, il suo, di giocare. Quanto fatto l'ha fatto come doveva fare. Abbiamo fatto poco in avanti. Fino ai 20 metri abbiamo tenuto la palla, girato, giocato. Negli ultimi 20 sono mancati qualità e decisione"."Quando si perde non è mai la versione migliore. Bisogna dare atto agli avversari. Rispetto alle altre partite dove ho visto la Juve perdere con 10 tiri, stavolta 2 tiri e 2 gol. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, bisogna rendere conto degli avversari. La Juve è sempre la Juve. Quando decidono di fare qualche partita sul serio poi è difficile vincere. E' mancata qualità e decisione negli ultimi metri".