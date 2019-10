Il Bologna corre veloce verso la sfida di sabato 19 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Durante la sosta la squadra rossoblù si allenerà a testa bassa per provare a fermare i Campioni d'Italia. Anche Sinisa Mihajlovic, che sta lottando la sua partita più importante contro la leucemia, farà di tutto per essere in panchina a Torino e come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo obiettivo è dirigere un paio di sedute d'allenamento la prossima settimana.