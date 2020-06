Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Samp: "Quella partita è stata un confronto, e quando uno si confronta lo fa con i più bravi. Sapevamo fin dall'inizio che erano avvantaggiati rispetto a noi, con una rosa più ampia e due gare in più sulle gambe. Però ero convinto di far bene e vincere, non ci siamo riusciti.



Samp? Fiducioso, abbiamo una settimana d'allenamento in più. Da quando sono arrivato abbiamo lavorato sul gruppo e sui principi di gioco, ora sui dettagli, che sono quelli che fanno la differenza".