Sinisa Mihajlovic è stato finalmente dimesso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove era ricoverato per delle cure. È questa la notizia che fa sorridere i tifosi del Bologna ma non solo, anche gli appassionati di calcio di tutta Italia. Come riporta un comunicato ufficiale della società le condizioni di salute generale di Sinisa sono buone. Una bella notizia quindi.