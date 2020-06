Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando anche della sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo male gli attaccanti, meglio i difensori. Abbiamo tenuto bene il campo ma bisogna vedere con chi giochi. Secondo me abbiamo fatto meglio con la Juve che stasera con la Sampdoria, poi anche oggi abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Sono sicuro che miglioreremo col tempo, ma l’importante oggi era vincere. Noi ci alleniamo soprattutto su di noi, solo dopo sugli avversari. La mentalità è fondamentale. Questo momento è un’incognita per tutti, anche per via dello stadio vuoto: è una sofferenza. Sampdoria? Mi dispiace per loro, speravo quasi in un pareggio. Sono convinto che si salveranno"