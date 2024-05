Non è un mistero che tra i giocatori che il Bologna potrebbe perdere in estate c'è Riccardo Calafiori, oggetto di desiderio di molti club, in particolare la Juventus. Secondo Sky, i rossoblù starebbero già pensando al possibile erede del classe 2002. In vista di una sua possibile cessione infatti, il Bologna mette gli occhi su Oliver Provstgaard. Si tratta di un difensore centrale danese di piede sinistro. Classe 2003, è sotto contratto col Vejle Boldklub fino a giugno 2026. Al momento comunque non c'è accordo tra la Juve e il Bologna per Calafiori, se ne riparlerà più avanti.