Non solo Fiorentina-Juventus, anche un'altra partita di Serie A è a rischio rinvio: le ultime

Simone Gervasio

Non c'è solo Fiorentina-Juventus a rischio rinvio in questo weekend di Serie A. L'allerta meteo, oltre alla Toscana, è presente anche in Emilia-Romagna e per questo motivo persino la sfida tra Bologna e Lazio è da considerare quantomeno a rischio.La situazione, in questo caso, sembra piuttosto sotto controllo, nonostante l'allerta meteo sia scattata oltre che a Bologna, anche in provincia di Ferrara e Ravenna. La giornata di sabato, di conseguenza, permetterà di comprendere meglio l'evolversi della situazione, anche se per domenica sembra previsto un miglioramento.

Le parole del presidente della regione

"Le previsioni della nottata sono state confermate dagli eventi, in questo momento abbiamo superamenti di soglia due nel bacino romagnolo, soprattutto per quanto riguarda il Lamone e negli affluenti del Reno", fa sapere il presidente della regione Michele de Pascale.