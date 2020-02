Succede di tutto in Serie A, tra rinvii e polemiche si giocheranno cinque partite di questo turno e tra queste Bologna-Lazio con i biancocelesti che possono volare in testa alla classifica con una vittoria. ​La Lazio batte 2-0 il Bologna e volta in testa alla classifica di Serie A in attesa del recupero del match tra Juve e Inter, rimandato al 13 maggio. La squadra di Inzaghi fa tutto nel primo tempo: rete del vantaggio al 18' di Luis Alberto e raddoppio al 21' firmato Correa. Nel secondo tempo il VAR annulla il gol del possibile 2-1 di Denswil per un tocco di mano.



SOTTO LA NUOVA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: ORA LA JUVE E' SECONDA