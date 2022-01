Nicola Sansone, giocatore del Bologna, si è sfogato sui social per criticare l'obbligo vaccinale imposto ai calciatori professionisti a partire dal 10 gennaio: 'Viviamo in un mondo di m... in cui i diritti umani non contano un c... - si legge -. Non esiste più la libertà di scelta", ha scritto in una story. Come riportato dal Corriere dello Sport, nessuna posizione ufficiale è stata assunta dal club in merito al post del numero 10, anche perché ora la priorità è monitorare le condizioni di Dominguez, Hickey, Viola e Molla, tutti positivi.