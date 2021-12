Alla vigilia di Bologna-Juventus non ha parlato solo, ma anche. Il tecnico rossoblù non ha usato mezzi termini: "Veniamo da due risultati negativi, ma può succedere. Il nostro campionato non è una linea retta, non sarebbe vita reale. Dobbiamo cercare di avere maggiore continuità, perché significherebbe essere maturati. Abbiamo imparato che quando si alza l’obiettivo si devono alzare tutti i fattori ed è quello che stiamo continuando a metabolizzare. Io non mi accontento, farò di tutto con questi ragazzi per arrivare all’obiettivo. Il tempo c’è per migliorare e sono convinto che raggiungeremo l’obiettivo., dobbiamo andare in campo sapendo che se andiamo a 100 all’ora non si vince. I ragazzi hanno capito e sono fiducioso".