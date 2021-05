"Bologna-Juve penso sarà la partita più vista di domani. Loro vengono qua e hanno una grande occasione... Avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partite hanno fatto bene e hanno messo in campo molta più intensità. Noi faremo di tutto per fare la nostra partita ed essere presenti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sarà una partita spero combattuta". Così, Sinisa Mihajlovic ha commentato la partita di domani, che vedrà la Juve contrapposta al Bologna per l'ultima partita del campionato. Decisiva per i bianconeri, ancora alla ricerca di un posto Champions. Ecco, il Bologna non vuole essere da meno. Né vogliono esserlo i tifosi. All'esterno del centro tecnico dei felsinei è stato appeso uno striscione eloquente: "Sbranateli!".