Le parole di Karlsson su Thiago Motta

Intervenuto ai microfoni de Il Corriere di Bologna, il calciatore rossoblùha parlato anche della sua personale esperienza con Thiago Motta, ora sulla panchina della: "I mesi in cui non giocavo? Il mio obiettivo è sempre stato essere sano per allenarmi al mio livello. Non ho mai pensato ‘me ne voglio andare’, solo a far bene per guadagnarmi un posto da titolare. I tre infortuni mi hanno tolto il ritmo, ma poi torni e non giochi, non è facile così", il suo commento.Lo svedese ha poi aggiunto: "Le difficoltà con? Non riuscivamo a comunicare. Io non parlo italiano, lui con l’inglese non era a suo agio. Per la prima volta ho vissuto un’esperienza simile. Se avessi avuto il dubbio di non essere abbastanza forte per giocare in questo club o in Serie A avrei preso un’altra strada. Ma ho sempre creduto che il momento buono sarebbe arrivato. Ho fatto esperienza pure stando fuori: ho imparato a conoscere il campionato, ho capito l’importanza della componente fisica e della fase difensiva".