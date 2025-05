Vaciago su TS: "Adesso si fa dura, 21 punti persi da una situazione di vantaggio"

Getty Images

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago commenta così nel suo editoriale la Juventus vista ieri sera nel pareggio in casa del Bologna : "E adesso per la Juventus si fa dura. Non impossibile, per carità, ma dura. Perché non riuscendo a battere il Bologna,. Non una prospettiva confortante per una squadra che nelle ultime dieci partite di campionato ne ha vinte solo cinque e tutte soffrendo. La sofferenza, d'altronde, è la cifra di questa squadra che ha perso da tempo serenità e convinzione,. Tudor aveva preparato la partita contro il Bologna in modo coscienzioso e la Juventus è anche scattata in modo convincente, ma ancora una volta ha esaurito troppo in fretta lo slancio iniziale".

Il commento di Vaciago su Bologna-Juventus

Vaciago prosegue: ", un numero troppo schiacciante per non indicare qualcosa di strutturalmente sbagliato. La conquista della qualificazione alla prossima Champions cambia l'esercizio di bilancio di questa stagione e le prospettive tecniche della prossima, non il giudizio critico sui valori tecnici e caratteriali della rosa. E il solo fatto che il quarto posto sia ora l'oggetto di una battaglia feroce che la coinvolge è la dimostrazione delle tante carenze. Infatti, la verità è che, a questo punto, sarebbe il caso di fare una riflessione sulla rosa della Juve, perché da troppo tempo il discorso si è avvitato sugli allenatori, ma mentre questi cambiano, non cambiano i difetti di una squadra che ieri ha dimostrato di non essere superiore al Bologna, il cui parco giocatori è costato e guadagna molto meno.non è una rosa da buttare, ma se a tre giornate dalla fine balla sul filo tra il quarto e il quinto posto è proprio perché si tratta di una rosa da quarto o quinto posto. Certo, la sfortuna ha inciso tantissimo in questa stagione:che si fondava sulla sicurezza difensiva e solo per un breve periodo, tra febbraio e marzo, la Juve ha avuto qualcosa di simile a una rosa completa, mentre più spesso ha affrontato emergenze in molti ruoli. Insomma, forse si pesa troppo poco il fattore iella nell'analisi della stagione bianconera, tuttavia la differenza fra una grande e una squadra normale è che se togli "un Bremer". E la Juventus è un po' troppo normale e un po' troppo poco grande. C'è un grande lavoro da fare per ricostruire una Juventus vera e cresce la sensazione che sia stato buttato via un anno".