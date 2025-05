Bologna-Juventus, Tudor in conferenza: 'Alberto Costa? Ai ragazzi faccio solo complimenti'

Getty Images

Le parole diin conferenza stampa dopo- "Italiano? Ognuno dice la sua, dire che hanno meritato loro non mi trova d'accordo. Il pareggio ci sta, l'abbiamo preparata diversamente per varie ragioni, per le nostre difficoltà e per il modo di giocare degli avversari. Abbiamo fatto un buon primo tempo, è mancato qualche passaggio per il 2-0, poi loro sono andati al solito ritmo, è una squadra costruita da anni per giocare così, ma non ho visto queste grandi chance che hanno avuto. C'è stato quel fuorigioco di Andrea, una partita di sostanza e un punto che ci tiene là".

- "Niente, faccio i complimenti ai ragazzi perché era un momento di infortuni, di assenze di tanti giocatori, nessuno si è lamentato e tutti hanno fatto bene. Non è mai facile venire qui, manca poco e bisogna recuperare bene energie, poi andare a fare un'altra battaglia contro la Lazio".- "Non si è impaurita la squadra, la partita è stata preparata come una finale. Tutta la settimana abbiamo lavorato rinunciando a fare certe cose con la palla, per le difficoltà della partita, con la voglia di vincere e di andare a colpire. Non è neanche male in questo momento loro di spensieratezza, di entusiasmo, siamo venuti qui e abbiamo fatto una partita seria, di sostanza, per segnare e concedere meno. Un punto ci sta"."Non lo so, non do importanza alle statistiche. Io alleno e basta, non posso commentare".- "Savona ha fatto una partita pazzesca per la sua età, non giocava da un po' dall'inizio. Bravo, un ragazzo che apprezzo tanto e farà una bella carriera. Una partita di sostanza, con voglia anche di soffrire e non concedere niente, anche chi ha giocato meno e ha dato una mano nel momento di emergenza".- "Hanno dato tutto, bisogna capire che momento è e preparare la partita. I ragazzi mi sono piaciuti, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e per me è tanta roba. Ci dà coraggio e consapevolezza, ogni partita va preparata come una finale, in modi diversi in base agli avversari. Ora c'è solo la Lazio, domani riposiamo e martedì ripartiamo. Vediamo se recupera qualcuno".- "Non commento".