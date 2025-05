Bologna-Juventus, Tudor e il messaggio alla squadra: si è soffermato su un aspetto

Bologna-Juventus, la richiesta di Tudor

. Una di quelle gare che non hanno nemmeno bisogno di grandi discorsi motivazionali. In palio c'è quasi una stagione intera ed un pass per la prossima Champions League significherebbe obiettivo raggiunto per la Juventus in una stagione decisamente difficile come quella che sta giungendo al termine.Il tecnico della Juventus Igorha mandato un messaggio chiaro alla squadra, chiedendo di più dal punto di vista mentale. "Ho fatto oggi un discorso in quella direzione. Con compiti importanti,di più da tutti i punti di vista. Di cuore e personalità. Di. Quelli che non entrano sono importanti. Come dico sempre, la via la indica l'allenatore, sulla strada vanno i giocatori e devono avere un obiettivo forte davanti a loro. Il destino è da andare a prenderlo, nessuno regala nulla". Ha detto il tecnico oggi in conferenza.

Un chiaro segnale, una chiara spiegazione di quella che èche infatti conclude spiegando: "Quando la squadra si prepara nel modo che piace a me, riesce a ottenere qualsiasi cosa, indipendentemente dall'avversario, se forte o meno forte". Cosa significa questo tradotto?La sua Juventus quindi deve ripartire da qui, da questi punti fondamentali e dalla compattezza. Alla ricerca di quello che può essere lo snodo chiave di questa stagione che è gia stata abbastanza tormentata per i bianconeri. Si lavora alla Continassa e Tudor cerca di tenere alta l'attenzione e la concentrazione. Sul campo vuole vedere 11 guerrieri, 11 leoni, ma non solo, le aspettative sono le stesse anche per chi subentrerà.





