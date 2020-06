Nel match di questa sera tra Bologna e Juventus ci sono tre diffidati pesanti, che in caso di giallo perderebbero la partita del venerdì successivo contro il Bologna. Si tratta di Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt e Paul Dybala. Tre nomi pesanti che quasi certamente partiranno titolari al Dall'Ara (l'unico dubbio riguarda il colombiano, come sempre in ballottaggio sia con Danilo in difesa che con Douglas Costa in attacco). Loro dovranno fare due volte attenzione.